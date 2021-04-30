田尾鄉申請成立296.6多公頃休閒農業區，地方等了近15年、2度申設失敗，歷經1年多重新規畫，終於可望在5月由農委會正式核准公告設立。公所、農會和代表會攜手歡慶，期盼未來十年能帶動地方產業轉型，翻轉未來十年。（謝瓊雲攝）

地方園藝業者、花農引頸企盼15年，歷經彰化縣政府農業處1年多輔導，終於等到田尾公路花園休閒農業區完成申設，總面積296.6多公頃、涵蓋5個村，將成全縣第三座休閒農業區，最慢5月底農委會就將正式核准公告設立。

田尾鄉是全國花卉、苗木盛產重鎮，更是彰化縣休閒觀光產業的重要區域，過去曾因大力推展公路花園形象商圈，成功從花卉產區轉型觀光重鎮，光是計次收費的怡心園停車場每年收入破500萬元，一度成為公所財源金雞母。

近10年來卻因商業模式快速複製後，逐漸失去特色，觀光人潮雖多，經濟發展卻逐漸停滯；2006年起公所兩度委託顧問公司申請休閒農業區，卻未獲通過，計畫擱置多年，前年由地方自行整合再度推動。

菁芳園負責人巫鴻澤表示，來田尾消費才需要花錢，若只是來消磨時間，就不會花錢，成立休閒農業區，讓年輕人願意返鄉接手，學習讓農業生產升級為體驗服務，帶動轉型。

彰化縣農業處長邱奕志說，前年底邀請專家學者實地勘查，公所將建議納入規畫，歷經1年多不斷修正調整、補齊相關資料，休閒農業區含括打廉、柳鳳、田尾、溪畔和豐田等5村。

邱奕志表示，設立休閒農業區後，農地使用活化，鬆綁現行法規相關限制，區內的農地申請休閒農場，土地可分散2處、面積僅需0.5公頃，其他針對農地上民宿房間客房數、農業及生態體驗設施及農產零售設施的設立規定，也都有所鬆綁，但需每2年辦理評鑑1次。

田尾鄉長林守正30日將修正規畫書與補件相關資料交給副縣長洪榮章，待縣府農業處轉呈農委會，距公告設立只差最後一步，他感謝縣府、農會、代表會與在地產業團體一路支持參與，

林守正說，設立休閒農業區將是田尾產業轉型的第一步，在傳統的生產、銷售模式外，促進合法休閒農場、民宿的設立，鼓勵在地農民發展以旅遊觀光為附加價值的觀光花田，可望為田尾鄉帶來更多元的經營模式，讓青農、二代願意返鄉深耕，在未來十年翻轉田尾。

(中時 )