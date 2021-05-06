強固型電腦品牌廠神基科技（3005）今年以來在強固型電腦、複合式機構件及汽車機構件等三大業務持續回溫下，營收表現維穩雙位數成長動能，繼第一季營收交出創15年同期新高後，4月再接續刷新15年來單月營收新高紀錄。

神基自結4月合併營收月增6.7％、達29.63億元，年增14.7％，再創自2006年5月以來單月新高。累計今年1到4月合併營收達102.06億元，較去年同期增長24.75％，亦為15年來同期高點。

在強固型電腦業務部分，受惠客戶拉貨動能回溫、通路亦有庫存回補需求帶動下，神基預期上半年訂單能見度明朗，下半年還將較上半年有增溫表現。

另一方面，複合式材料機構件產品亦在疫後的筆電、遊戲機等市場需求維持強勁下，拉抬出貨持續增溫，加上汽車機構件亦受惠車市加速回溫，帶動神基產稼動率亦維穩在九成到滿載的高水位，同步挹注其營運動能呈現淡季不淡的走勢。

展望全年，神基預估強固型電腦業務今年仍可維穩8～12％的成長力道，至於汽車機構件業務因去年車市大幅走衰，今年產業將呈報復性彈升增長，亦可望拉抬神基在該業務有12～18％的年增長表現。

其中，針對高毛利的ADAS及新能源車相關的金屬機構件產品比重，神基並訂下要在其整體汽車機構件產品占比達五成，以逐步推升汽車相關產品業務朝神基整體營收的兩成邁進，作為未來推動營運成長的主要驅動力之一。

(工商 )