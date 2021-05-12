工業電腦廠凌華(6166)受零組件缺料及海運缺櫃多重因素影響，2021年首季營收降至近5年低點，致使稅後淨利驟減至近217萬元、每股盈餘（EPS）0.01元，雙創新低紀錄。展望後市，公司預期第二季營收及獲利將回升，惟成長動能仍受缺料及缺櫃影響。

凌華首季合併營收20.97億元，季減22.85％、年減15.43％，創近5年低點。毛利率雖升至41.48％的近5季高點，營益率降至2.11％、為近3年低點。受營收規模縮減影響，歸屬母公司稅後淨利約217萬元，季減達97.01％、年減達97.51％，每股盈餘0.01元，雙創新低。

凌華表示，首季營收降至近5年低點，除了工作天數較少外，亦受零組件缺料及海運缺櫃等因素影響。就各地區概況觀察，以亞太及歐洲地區表現較佳、均見成長，但美國地區則受疫情影響而下滑，中國大陸則是去年同期有專案大單出貨、墊高比較基期。

凌華亦公布4月自結合併營收7.33億元，雖較3月8.41億元減少12.75％、仍較去年同期6.85億元成長7.05％。累計前4月合併營收28.3億元，較去年同期31.65億元減少10.6％，雖續處近5年低點，但衰退幅度較首季15.43％收斂。

凌華表示，第二季以亞太地區狀況較好，預期可望持穩首季表現，歐洲及中國大陸狀況亦不錯，僅美國地區狀況仍較不明朗。不過，為反映零組件成本上漲及匯率波動壓力，4月起已向客戶調漲報價5～10％，預期營收可望優於首季及去年同期，獲利亦可望顯著回溫。

凌華董事長劉鈞先前表示，今年以來接單動能顯著轉強，首季接單年增達4～5成，市場需求相當強勁。不過，由於零組件缺料狀況加劇、缺櫃狀況未紓解、且有重複下單狀況，對成長後市仍較審慎觀察，預期營收可望季增5～10％，真正訂單需求估第三季較明朗。

(時報資訊)