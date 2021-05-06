「台中柑甜，完銷國際」封櫃典禮6日舉行，今年茂谷柑共計500公噸外銷至大陸。（陳淑娥攝）

茂谷柑近年來成功外銷至大陸，幕後推手是台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合（左）。（陳淑娥攝）

「台中柑甜，完銷國際」封櫃典禮6日舉行，今年茂谷柑共計500公噸外銷至大陸。（陳淑娥攝）

台中市為全台茂谷柑最大產區，產值高達3億元，今年陸續外銷至大陸、馬來西亞等地，東勢區農會及台灣省青果運銷合作社台中分社6日舉行封櫃典禮。市府農業局指出，從產季至今共計500公噸外銷至大陸，今年數量雖較去年減少近半，但金額卻是增至4700萬元，量少提升價格，更增加農民收益，交出亮麗成績單。

農業局長蔡精強指出，茂谷柑外型討喜且多汁富有營養，此次封櫃外銷至大陸的茂谷柑即經良好低溫保存，供應期可延長至6月。由於去年雨量少，茂谷柑受惠提早成熟，品質更好，大約3成都在農曆年前採收內銷，造成年後外銷數量變少，去年尚有900多公噸外銷，今年只剩500多公噸。

蔡精強表示，外銷數量雖沒達到去年目標，但金額卻較去年4500多萬元增至4700萬元，量少卻提升價格，也增加農民收益。至於今年乾旱是否會影響茂谷柑生長。蔡精強說，因目前正值茂谷柑開花階段，後續恐會受乾旱影響，影響程度將視後續天氣情況決定。

台中茂谷柑近年來成功外銷至大陸，幕後推手是台東縣果菜生產合作社理事主席沈百合。沈百合原本主要將鳳梨釋迦等外銷大陸，因大陸缺乏茂谷柑，13年前她幫東勢茂谷柑外銷至大陸至今，帶動當年明正里茂谷柑鼎盛時期，深獲果農信任。

農業局指出，台中市柑橘品質優良，尤以椪柑與茂谷柑為柑橘類外銷大宗，茂谷柑產季於每年12月至翌年2月，種植面積約552公頃，總產量約1萬1200公噸，產值可達3億元，為全台最大產區。椪柑產季於每年10月至12月，種植面積約1375公頃，總產量約2萬4292公噸，產值可達7億元，為全台第二大產區。

農業局說明，茂谷柑今年共外銷529.4公噸至大陸、馬來西亞、香港、汶萊等國家，金額超過4700萬元，其中大陸佔500公噸；椪柑自去年12月起已外銷965公噸至新加坡、馬來西亞、加拿大、日本及汶萊等國家，金額超過6800萬元。

今日啟運典禮，農業局長蔡精強、台中市議員冉齡軒、青果運銷合作社理事主席吳連昌、總經理曾詠松、經理陳淑娟、台中市農會總幹事林育葦、石岡區農會總幹事張東海、百津園貿易有限公司董事長沈百合等人，都出席支持台中好橘。

(中時 )