【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】前往一個地方旅行，旅行的參與方式比起以往有著更多選擇，從最早流行的跟團旅行，到自己包辦旅遊行程的自由行，事先搜尋相關資訊做足功課，在這個網路發達的世代絕對不難。可以盡情安排地點，想玩什麼、就玩什麼；大陸的旅遊資源當中，有著豐富多元的自然人文歷史古蹟可以參觀，以下羅列錯過了就可惜的大陸名勝美景們，每一處都是IG拍不完的美照打卡點！

天柱山風景區

位處安徽省安慶市的天柱山風景區，景區中的山峰氣勢雄偉壯觀，隨處可見嶙峋怪石，豐富的自然景色讓其有著「江淮第一山」的稱譽，其中必遊的有飛來峰，山頂有一塊渾圓巨石壓在頂峰，看起來像是從天空墜落凡間，因此被稱作飛來石；景區的亮點有天下奇觀「石牛古洞摩崖石刻」，型態奇異的石頭與峽谷幽洞、流水飛瀑，更有大陸大三大的高山人工湖「煉丹湖」，各個令人驚奇，備足體力，天柱山的風景讓旅人過目難忘。

象鼻山

位於廣西桂林的灕江與桃花江交會處，從遠處看像是象鼻伸進水中喝水，是來廣西桂林知名的打卡名點之一，由於為喀斯特地形，造就了這樣奇妙的型態，在唐宋時代就成為民眾熱門的遊覽勝地。象鼻山中的大型圓洞則命名為水月洞、山腰處還有一處穿插的岩穴則是象眼岩，兩側的石階可以登頂象鼻山，欣賞難得的秀麗風光。

江郎山

列於世界自然遺產名單之中，位於浙江衢州的江郎山景色山清水秀，更得到「神州丹霞第一峰」的美譽；這裡可以遊走狹窄刺激的索道、穿越壯觀的一線天、層巒疊翠的樹林，這裡的山水風光，足以遊客大開眼界！

(中時新聞網)