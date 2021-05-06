前金管會檢查局局長李進誠，涉嫌洩漏查黑中心偵辦進度讓股市禿鷹牟利，纏訟15年，去年底台灣高等法院更三審依洩密罪將他判刑6月，可易科罰金，目前最高法院審理中；高院認為本案仍有可能撤銷改判重刑，裁定從5月10日起延長對李的限制出境8月。可抗告。

本案起因任職證交所的張錫寬，2005年被指示協助調查勁永假交易案後，在消息未公開前，開始放空勁永股票，並將消息洩漏給投資者林一宏；林再轉告林明達、陳俊吉，各自籌集資金，集體放空勁永股票。

當時由高檢署檢察官轉任金管會檢查局長的李進誠，因與陳俊吉、林明達經常一起聚會、喝酒，將禿鷹案的偵查祕密洩漏給林明達等人，也提供給記者報導，藉媒體消息打壓勁永股票，讓林、陳解套得以低價回補獲利。

一審依圖利等罪將他重判10年，後來歷審在貪汙重罪和洩密輕罪來回擺盪，高院更三審認為，李進誠主管監督事務，並不包括證券交易的集中市場，林一宏放空勁永股票的獲利結果並非來自金檢局事務，二者無必然的因果關係，李不構成犯圖利罪，改輕判6月。

李進誠認為他已被境管長達10年以上、他因此未能出境與旅居美國之子女會面，請求法官解除出境管制，但高院認為，李所涉犯之罪是社會上重大矚目之案件，於國家及社會公平正義影響甚鉅，判決確定並由檢察官指揮執行前有限制出境、出海的必要。

高院認為，檢方上訴後，本案仍有可能經撤銷改判重刑，顯見限制李進誠出境、出海的理由仍然存在，依一般社會通念確仍具有必要，裁定李男從今年5月10日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

(中時 )