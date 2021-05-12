美國加州大學柏克萊分校會計系畢業的馬述健接著說：「攤開南港輪胎的財報，本業收入並不及格，常有抵押借錢買股的情形發生。」反觀泰豐，「以輪胎業而言，資本額約五十億元的泰豐，若沒有遇上四年前的火災折損及美國反傾銷懲罰性稅率的問題，每股稅後盈餘大多在○．五至一．五元之間。」

針對「致泰豐輪胎48,000位股東的第二篇公開信」指名「請董事長馬述健立即停止損人利己的現增、私募案」，馬述健嗆辣回應：「就是被南港輪胎害的！」

二〇二〇年五月起，美國商務部對台灣及泰國等輪胎業者，展開「反傾銷稅率」調查，在台灣五家業者中，抽檢正新輪胎與南港輪胎的產銷及帳冊等資料。今年元月，經濟部國貿局召開協調會，包括泰豐、南港輪胎等台灣橡膠暨彈性體工業同業公會（橡膠公會）成員均出席，林學圃也意外現身。

「平常橡膠公會的會議，其他家都是董事長或總裁出席，南港輪胎多由一位行銷經理出席，但中央部會會議，就看到林學圃的身影。」

馬述健對南港輪胎的財務狀況有疑慮，認為資本近百億元的公司，若EPS不到2元，不算是健康的公司。（圖／王永泰攝）

「名譽董事長（指林學圃）有決策權嗎？他根本是南港輪胎實質控制權人，藉此避開買賣股票申報等規定，炒股都沒人管嗎？這在香港、新加坡都被管制，台灣金管會管不管？」馬述健丟出疑問，數度大罵這是「禿鷹」行為。

美國商務部反傾銷稅率初判結果，去年底出爐，正新輪胎五二．四％、南港輪胎九八．四％，再以此平均加權為八八．八％，做為建大、華豐與泰豐三家輪胎業者的關稅利率。

之後，「正新輪胎抗議計算有誤，趕緊再提供資料，就被調降為三三％，但南港輪胎不變，平均數僅微幅調到八四％，令大家感到晴天霹靂！」一名輪胎業者無奈表示。

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(中時新聞網)