已故文壇巨擘李敖爸媽的骨灰罈，原被安置在陽明山第一公墓中，但李敖兒子李戡指控，北市殯葬管理處去年3月竟任由叔叔李放「竊」走骨灰，要求柯文哲給出交代並提告；李放當時嗆，李戡以先人遺骸斂財，辱及先祖；法院判決近日出爐，認定殯葬處管理人員的不作為過失，與骨灰罈遺失有因果關係，應賠償6萬元。可上訴。

李戡表示，安置在陽明山第一公墓的祖父母骨灰罈去年3月不翼而飛，經檢方調查，北市殯葬處當時未設置訪客登記簿，任憑「竊賊」將骨灰罈抱走；他控訴殯葬處總務課長歐陽更生竟般狡辯，不承認管理疏失，還會幫竊賊非法補辦取回手續，「如此一來任何人放在公墓的骨灰，都有可能隨時被取走。」

已故文壇巨擘李敖子李戡（左）控叔叔李放（右）竊走祖父母的骨灰罈，雙方互槓，李戡並向北市殯葬處求償百萬，要市長柯文哲給交代。（摘自李戡、李放臉書／張穎齊台北傳真）

不過拿走骨灰罈的李放當時回應，「這種辱及其先祖的貨色也有臉告狀求償？」至親的遺骨可是無可取代的無價之寶，可以拿來作價嗎？李戡卻用鼠頭鼠腦精心計算，以先人遺骸來斂財、圖利；歐陽更生則解釋，管理並未疏忽，平常都有訪客登記，但每年3、4月因接近清明節掃墓，才沒有訪客登記，而骨灰罈採開放式擺設，正常狀況下不會有人將骨灰罈拿走，但若有心人士刻意要拿走，也防不慎防。

法官認為，2座塔位各有繳費1萬5000元和3萬元，屬有償寄託契約，殯葬處收費除了天災及不可抗力因素可以免責外，應負起管理人的注意義務，但卻未經登記，就讓李放取走骨灰罈，違反其注意義務，認定管理人員的不作為過失，與骨灰罈的滅失之間，有因果關係，造成繼承人無從供奉、祭祀先人骨灰的精神痛苦，審酌後判殯葬處應賠償李戡6萬元。可上訴。

(中時新聞網)