陳時中接受電台專訪。（趙雙傑攝）

諾富特飯店房務主管昨確診新冠肺炎，疫調發現對方曾在17日開始咳嗽、呼吸喘，多次就醫後才確診，由於Ct值低，抗體陽性，專家質疑可能是二度感染。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，二度感染難以單用數字說明，但也不排除這樣的可能性。並提醒，曾在4/15後去過諾富特飯店的人要自主健康管理。

40多歲諾富特飯店男主管，4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，19日至26日層3次至診所就醫，因症狀未改善，10天後至醫院就醫，發現有肺炎而收治住院，昨日確診新冠肺炎，Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬昨分析，正常來說，染疫10多天病毒量就會減少，但主管的Ct值21，顯示病毒量高，詭異的是，對方的IgM、IgG也都是陽性，這表示主管幾個禮拜前就已感染，需特別去思考是否因感染上不同的病毒株，引發第2波感染。

對此，陳時中今接受Pop radio專訪後表示，以時序來講，主管發病日17日，可感染期是15號，染疫期就更久，其實感染一周後，就有可能產生抗體。另外，如果主管很久以前還有另1次感染，可能IgM也會消失。他也坦言，無法單純用這些數字來判斷主管是二度感染，但也不排除這樣的可能性。

由於主管曾3度至診所就醫，卻沒及時被採檢，是否該在健保卡註記身分？陳時中表示，標示以外的人沒有風險嗎？過多的標示會增加就醫不便，就醫權益也可能受損，有些人也會擔心標示後醫院會不願意看，健康是大家的基本人權。

陳時中接受電台專訪。（趙雙傑攝）

(中時 )