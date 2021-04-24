被害人和詐團一搭一唱，警連三問詐團語塞阻詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

被害人和詐團一搭一唱，警連三問詐團語塞阻詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

傻婦和詐團一搭一唱 警連三問詐團語塞阻詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園一名婦人遭詐騙集團鎖定，聲稱涉入洗錢，要她乖乖到郵局辦理解除200萬定存，行員見狀有異報警，豈料婦人堅稱是修房子，詐騙集團來電還偽裝是婦人媳婦，但員警機警問婦人施工單位聯繫方式、問來電詐團婦人家族成員，對方立刻掛電話，婦人才知悉上當，頻頻感謝警方協助保住老本。

桃園警察分局武陵派出所員警23日下午接獲成功郵局通報，有位老婦人疑似遭詐騙，執意解除定存，並將所有存款共200餘萬元領出，且不願接受勸阻，行員以提領大筆現金，為求安全應請警察護鈔為由將其留置，並立即通報警方。

警員陳銘仁及郭宗坤立即趕到現場了解，婦人堅稱錢是要拿來整修房屋用，希望員警不要介入，員警突然反問施工單位老闆的名字及聯絡電話，她愣了一下說還沒聯絡，正好詐騙集團透過網路電話來電，員警接過電話詢問，對方偽稱是婦人的媳婦，員警立刻追問婦人的家庭成員姓名，對方啞口無言，隨即掛斷電話，婦人見對方露出破綻，才終於醒悟。

婦人表示，接到自稱某分局偵查隊長電話，表示涉入洗錢案，必須將名下財務提存保管，且不得告知他人，否則恐牽扯上偵查不公開，她不疑有他，遵循指示到郵局將定存解除，並準備接受詐團指示到別家銀行存匯。

經員警勸說，婦人發現自己畢生儲蓄的老本差點被騙光，嚇得馬上把錢全部存回去，感謝警方苦口婆心，也謝謝行員機警報警。警方呼籲民眾接獲不明電話勿輕信，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，避免遭受危害。

(中時 )