長期救援流浪貓狗的徐文良日前接獲民眾通報，在路邊找到兩隻被棄養的狗，由於牠們長期疏於照顧，導致身上毛長到蓋住眼睛，而且沾黏上排泄物結成塊，其中一隻狗腳部受傷，但另外一隻並未離開，還堅持陪在同伴身邊，讓人看了格外心疼。

致力於救援流浪貓狗的徐文良在臉書社團「徐園長護生園」表示，日前接獲民眾通報，在路邊找到兩隻被棄養的狗，牠們疑似被繁殖場利用完後，便被隨意丟棄在路口轉彎處，任由狗自生自滅，由於牠們疏於照顧，因此狗毛都長到無法辨認牠們的品種，導致牠們看起來像一團抹布。

徐文良心疼的說「他們真的被折磨到不像一隻狗了，根本連個樣子都分辨不出來，整身的毛髮結成一坨一坨夾雜了好多的大小便，這些重量都比孩子的身軀還要沈重了」，其中一隻狗腳部受傷，而另外一隻並沒有選擇離開，甚至不離不棄的陪伴在同伴身邊，深怕彼此走丟，「兩個孩子真的純真到讓人心疼，他們甚至比人類還要有感情」。

隨後義工將狗帶回園區照顧，花了5個小時清理狗毛，儘管非常難處理，不過擔心會傷到狗的皮膚，過程中都非常小心，而毛順利剃光後，才發現牠們原來是「雪納瑞」，而且是一公一母，並為牠們分別取名為「小雪」和「小瑞」，不過「小瑞」其中一隻後腳掌收傷，嚴重到整個發黑，傷口不斷跑出蛆蟲，趕緊送往獸醫院治療。

獸醫檢查「小瑞」後發現，牠的踝關節以下脫套傷，且傷口見骨、腳趾腫脹冰冷發黑，需要立即進行截肢。徐文良最後補充，「這些慘狀真的只是冰山一角，還有好多好多孩子現在還活在地獄中，沒有人發現，沒有人幫助他們，一天一天都活在煎熬與痛苦中」，更希望有養狗意願的民眾，可以「領養代替購買」，給沒有家的毛小孩們一個重獲新生的機會。