方志友趁梁瀚名喝醉時，偷爬上他的床。（TVBS提供）

方志友在梁瀚名面前裝委屈。（TVBS提供）

梁瀚名、楊雅筑感情遭方志友介入。（TVBS提供）

方志友在TVBS《女力報到-愛情公寓》演活心機女，令觀眾恨得牙癢癢，網路上討論度高，遭入戲太深的網友生氣罵「姚雅荃太離譜」、「超討厭」。劇中方志友趁梁瀚名喝醉時，偷偷爬上他的床睡一起，當楊雅筑發現時還理直氣壯地說：「是妳介入我們，我們是兩情相悅。」並進一步寄給楊雅筑兩條線的驗孕棒，意指自己懷孕，多次挑撥梁瀚名與楊雅筑之間的感情。問及方志友怎麼看劇中自己的角色，方志友表示：「雅荃真的滿討厭的，我自己也很想給雅荃一拳叫她醒一醒！」

戲中方志友對梁瀚名產生愛意，又誤會過去楊雅筑曾破壞她感情，因此心生怨恨忌妒，開始破壞楊雅筑與梁瀚名婚姻。一場方志友意外掉落山崖場景，楊雅筑救她起來，卻反遭推落山崖，楊雅筑分享：「現場拍攝至少跌超過20次，地上都是泥巴石頭，每次我們摔下去，鞋子都是滿滿的沙子，每跌一次就倒沙一次。」儘管劇中和楊雅筑兩人不對盤，方志友談起拍攝過程表示：「要轉換那個被救起來又要害她的心情覺得很有趣，雅筑很貼心提醒我麥克風可以拆掉，怕掉下去撞到、壓到，身體會受傷，結果明明她也要摔。」

雖遭方志友處處針對，楊雅筑仍暖心為她擋車被撞。談及拍攝那場戲，楊雅筑透露，方志友拍第一場的時候被卡車嚇到，大喊「我很怕」，還好只是被嚇到。「我們互相幫彼此看著，拍她時提醒車子來要怎麼保護比較不會受傷。」雖然戲裡是情敵，戲外兩人感情好，楊雅筑說：「志友很好笑、好相處，我們等戲的時候也會一起分享生活中的事。」方志友則笑回：「我們除了股票，其他都很相通。」梁瀚名見雅筑摔下山又被車撞，為她心疼喊：「我覺得我老婆真的太辛苦了，但畢竟我和我老婆感情無堅不摧，志友是破壞不了的。」梁瀚名透露拍攝撞車戲時正巧是中午時分，太陽很大，身為楊雅筑戲中的另一半，他力挺老婆：「雅筑為了逼真，真的有碰到車頭，我都嚇屎了。」

方志友演活小三角色，老公、女兒沒有看到，「倒是姑姑跟周遭很多長輩有看，好險他們都開玩笑說戲裡真討厭，沒有真的想殺我，連我媽也說我戲裡把討人厭演得很好，超想打我。」也因為角色設定，方志友感謝劇迷看得很認真，透露自己也跟網友一起罵「雅荃」，有場淑靜總算反擊狠甩雅荃巴掌，方志友戲外直呼「超痛快」！對於許多網友因入戲太深掀起討論，方志友虧自己「被罵蠻慘」，也特別感謝有粉絲來留言打氣：「有人因為妳演小三演得太壞而來罵妳，代表妳演技精湛。」

(中時 )