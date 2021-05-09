1名女童日前遭醫院宣布腦死，平時照料她的親舅舅堅持要做器官捐贈，甚至說「能捐就捐」，堅定態度起初讓院方懷疑，但還是照器捐流程進行，不料醫院1位兒科加護病房護理師卻夢到女童說「我要我的器官，把我的器官還給我」，而受器捐的每個人日後都接連死去，詭異巧合令人不寒而慄。

資深醫療記者梁惠雯在節目《新聞挖挖哇》分享1個案例，1名單親女童日前遭逢事故，被宣判腦死，原本院方懷疑女童遭家暴，但當時因通報機制不完全就不了了之；不過女童的舅舅堅持要將女童的器官捐出，語氣相當堅決，並且提出器官「能捐就捐」，讓院方覺得相當奇怪。

1名女童日前遭醫院宣布腦死，親舅舅堅持要做器官捐贈，不料女童卻託夢給護理師說「我要我的器官，把我的器官還給我」，受贈者之後就一一慘死。（圖／翻攝自《新聞挖挖哇》Youtube）

據悉女童的母親很早就過世、父親中風，因此她從小被寄養在舅舅家中，而舅舅一再要求做器捐，醫院也只好配合尋找受贈者；不料負責捐贈過程的兒科加護病房護理師某日卻夢到女童說「我要我的器官，你把我的器官都還給我」，護理師認為女童可能心有不甘，但器捐已經進行下去，他也束手無策。

不料女童的器官被一一移植到不同人身體後，竟陸續發生詭異事件，院方術後做受贈者的後續追蹤，發現接受女童器官移植的每位病患，沒有1人順利存活下來；梁惠雯表示，所以很多受理器官捐贈辦理的第一線人員，都知道不能勉強民眾要器官捐贈，大多只會勸導。

(中時新聞網)