台中豐原一名7歲黃姓男童，因上柔道課時遭教練不當施教，昏迷17天至今未醒；儘管腦壓已降至正常值，昏迷指數仍只有3。今天是母親節，黃童母親在臉書PO文盼愛子甦醒，「你是不是該趕快醒過來，抱抱媽咪呢？」

「寶貝，你說你在練歌，要在母親節唱給媽媽聽，你是不是該醒過來，實現承諾呢？」黃童母親強忍心痛，除了謝謝外界對兒子的關心，也祝福全天下媽媽母親節快樂。

黃童遭摔、腦部受重創，由於腦壓趨於正常，院方考量腦壓檢測器放太久，恐有感染風險，已先行移除。但整體來說，他的腦部、呼吸、消化功能都不佳，昏迷指數維持3。

黃童母親分享兒子去年送她的母親節卡片，虧兒子是外星人，明明母親節，故意寫成生日快樂，注音還寫錯，「真是敗給你」。她感謝大家的祝福，「您們所送的祈福香火、花、玩具，我們都有收到」，也謝謝豐原醫院院方的照顧。

她說，以前從電視上看到虐童新聞，都覺得很氣憤，從沒想過這種事會發生在自己身上，看著兒子努力求生存，每逢夜深人靜，「想到我的小寶貝躺在病床上，插滿許多管子，不論我如何跟他說話，他都不理我，我的心好痛好痛。」

她希望今年最棒的母親節禮物，就是兒子趕快醒過來，「只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心、好幸福。」

(中時新聞網)