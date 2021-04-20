比起說得天花亂墜的情話，實際的付出更能展現真心！搜狐網命理專欄點名，雙子座、天蠍座以及魔羯座的人最不會說甜言蜜語，他們只喜歡用行動證明自己的心意。

▍1. 雙子座

雙子座不喜歡把愛掛在嘴邊，他們只會用行動來表達自己的感情，其實對於那些不是真愛的人，雙子座倒是會說甜言蜜語，但是如果是自己愛的人，那麼他們往往什麼都不會說，只會默默付出，不想讓別人知道，因為雙子座不喜歡邀功，他們認為時間會證明自己的心意。

▍2. 天蠍座

天蠍座是非常容易害羞的人，總是說不出甜言蜜語，但是這並不代表天蠍座不愛對方，雖然在言語方面顯得笨拙，但是他們的行動力很強，他們會保護自己喜歡的人，從天蠍座行為上，就能夠感受出他們喜歡的人是誰，尤其天蠍座在行動上會表現得很勇敢，並不會讓自己錯過愛情，反而讓人覺得很有安全感。

▍3. 摩羯座

摩羯座喜歡以高冷的態度表達感情，他們認為用甜言蜜語來表達愛是很不適合自己形象的，因此經常會口是心非，摩羯座有點霸道總裁的傾向，但往往非常有魅力。摩羯座很少說愛，但是他們卻總是能夠用行動來守護並得到自己想要的愛情，因此摩羯座的感情生活一向很順利。

(中時新聞網)