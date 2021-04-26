內湖康寧路無照養護中心去年9月22日發生火災，3名老翁遭惡火吞噬喪命，丁姓女負責人因外出辦事，返回時驚見火警，一度企圖逃跑但鄰居舉報遭警逮捕。士林地檢署偵結，認定起火原因是長者使用打火機釀禍，但丁讓3名無自救能力的長者在屋內，依過失致死罪起訴。

起訴指出，丁雖領有新北市政府長期照顧服務人員證照，機構卻未領有證照，屬於「黑牌」安養中心，並以每人1萬4000元、2萬3000元以及2萬3000元，負責照顧莊姓、劉姓、陳姓3人，而丁女的先生也住在裡面。

案發當天，丁女下午1點10分離開住處，外出辦事，並將電動鐵捲門降下，3人均沒有能力開啟鐵門，直到2點38分發生火災，莊、劉、陳3人均因全身大面積灼傷死亡。

依火災鑑定報告，起火點是屋林的床鋪，地板上留有黑色打火機，據林的說法，該打火機平時放置於神明桌內，但鑑定人員在林的床鋪旁地板上發現，懷疑是因劉、陳2名死者，曾多次口角、爭執，不詳原因使用打火機引發火勢。

檢察官認為，59歲的丁女已經照護3人數年，充分明瞭莊、劉已無法自行出門，而陳則有部分行動能力，但都無法自行出門，更遑論火災發生時能開啟鐵門逃生，丁女為主要照顧者，卻外出辦事，涉犯過失致死罪，依法起訴。

(中時 )