高雄林姓女子24日在台中市租賃小客車載著張姓、黃姓男子，25日被民眾發現疑在車內輕生致3人死亡，其中張男是北市交大二線一星分隊長，家屬質疑張男頭部有傷，檢方今天下午相驗後不發一語快速離去。據報案人黃先生表示，他當時發現張男額頭有明顯傷勢，流過血，另名黃姓死者則是手握一條沾有血跡的毛巾。

中橫公路25日發生疑似輕生事件造成2女1男死亡，3名家屬獲知死訊後幾近崩潰，也不清楚子女的交友對象，其中張男是北市交大二線一星分隊長。檢察官今天中午前往東勢殯儀館相驗，結束後不對外發言，面對記者詢問立即快步離去。

28歲張姓警官的家屬今天質疑說，張男額頭有傷，有血跡，腹部還有腫脹。張母昨晚從彰化趕到派出所，痛哭失聲喊「兒子凌晨還致電報平安，怎麼會發生這種事！」

黃姓民眾是第一時間目擊者，他表示，25日開車載朋友要回附近的麗陽營區，因為導航導到產業道路來，有一個冰桶及轎車擋道，他下車搬離冰桶後去敲車窗，發現前面駕駛座有1人，但發現車門上鎖，只有左後方沒鎖，打開後，赫見後面還有2個人。

他看見右後的張男額頭有傷勢，有流血痕跡，另名黃姓死者則是手握一條沾有血跡的毛巾，車內一團凌亂，車內有酒、數包冰塊及副駕駛座留有炭盆。

林女母親表示，林女育有1個6個月大的孩子，與孩子的爸爸及阿嬤住在高雄，平常在家照顧小孩，24日還line與孩子嬉戲互動的影片來，之前女兒有跟她說生活壓力大，她有請孩子的爸爸帶她去看醫生，沒想到會發生這種事。

據悉，3名疑輕生者宗教信仰均不同，且分別來自高雄、台中及台北，父母也都不了解孩子交友情形，為何3人會在車內疑集體輕生，仍有待釐清。

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