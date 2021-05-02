破壞巡邏箱QR code，61歲無業男辯忘記了。

北市大同區出現破壞警方巡邏箱的QR code，造成員警巡簽困難，寧夏派出所所長葉育忻發現後，立刻通知勤務中心，清查轄內巡邏箱，發現有4處遭尖銳的筆尖劃破，QR code上來留有墨漬，警方鎖定張姓男子，發現3年前他曾犯下類似案件，但他辯稱「忘記了」，警訊後依妨害公務、毀損罪函辦。

61歲張姓男子，上月10日晚間9點多，在承德路、民權西路路口閒逛，經過銀行外的巡邏箱，突然持尖銳物品劃破警電子巡簽用的QR code，隨即逃逸，破壞大同警分局寧夏路派出所3處、延平所1處，導致員警掃描時，手機辨識困難，無法順利巡簽，張男犯案過程短短30秒。

警方根據監視器畫面鎖定張男，上月12日，找到張男住處，但他不承認犯案，辯稱忘記了，警方出示監視器畫面，張說長得很像而已，但警方查出張男曾經在2018年在大安區犯案，上月25日依法通知到案，全案函送士林地檢署後續偵辦。

警方呼籲，不法分子切勿心存僥倖，凡以任何形式破壞警方所屬之公物，皆依法送辦，公權力不容挑戰，查獲非法行為一律嚴正執法。

(中時 )