愛情從來都是妙不可言，每個人面對感情的態度大不相同，有些人積極追愛，勇於告白，有些人愛得低調，缺乏告白的勇氣，《搜狐網》命理專欄就點名3大星座男女，自以為暗戀得很隱蔽，但其實明眼人早就看出來他們的心思。

巨蟹座：

巨蟹座個性敏感怕羞，因為擔心受到傷害，不太願意表露自己真實的情感，加上他們在愛情裡容易患得患失，經常用逃避來掩飾內心裡萌芽的感情。但其實，巨蟹座的暗戀很容易從眼神中窺探一二，他們會不自覺的將視線停留在對方身上，有深情也有憂鬱，有眷戀也有慌亂，濃濃的相思根本藏不住。

金牛座：

金牛座個性務實，他們的愛情多半是源自於長久的相處，慢慢從友情進一步發展，因為對待感情慎重，他們明明喜歡一個人也會裝作不在意，但其實他的情緒總是隨著對方的一舉一動而有所起伏，不少細節早就出賣他的情意，只差沒有大聲宣告示愛。

處女座：

處女座自尊心強烈，在愛情中挑剔謹慎，內心強大的他們在心儀的對象面前能做到面無表情、目不斜視，但其實嘴角上揚的笑意和一反常態的若即若離，這種過度掩飾的行徑，反而讓他們的暗戀格外容易被看穿。

(中時新聞網)