有些人戀愛態度很多變，就看他認為現在的對象值不值得付出真心，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，天秤座、雙魚座、射手座、雙子座談戀愛的態度很極端，他們可以很花心，把戀愛當成遊戲，只顧自己快樂；但如果遇到真愛就會變得很專情，巨大反差彷彿被換了靈魂。

▍1.天秤座

天秤座顏值高、脾氣溫和有禮，身邊很多追求者，誘惑也比較多。而且天秤不懂得拒絕，很容易徘徊在不同曖昧對象之間，欠下不少風流債。天秤的選擇困難症，套用在愛情裡實在是太要命了。不過這一切都是在沒有遇到真愛之前，當他真心認定一個人以後，他就能夠徹底擺脫花心形象，學會拒絕各種爛桃花，只專心對待一個人。

▍2.雙魚座

雙魚座浪漫多情，花心的原因實在是太多，他很容易被顏值高的異性勾引，也會被懂浪漫、才華橫溢的人深深吸引，甚至看到可憐的人也會讓他聖母心大爆發，想要拯救對方，各式各樣的理由，五花八門。花心的理由太多了，忠誠的理由卻只有一個，因為和深愛的另一半感情非常深厚，不可撼動。這種情況，需要兩個人磨合很久，足夠了解彼此，有很深的感情基礎，而不是一時衝動想要愛得轟轟烈烈。只有這個時候，雙魚情比金堅，什麼都無法撼動他的內心。

▍3.射手座

射手座幽默風趣、瀟灑風流，喜歡刺激，追求自由，對於有挑戰的事情總是樂此不疲。在感情中，對有點難度的追求對象更有興趣，有時候也不見得多喜歡，只是不甘心。花心的理由大概是還沒玩夠，不想輕易為了一棵樹放棄整片森林，畢竟外面的世界更精彩。想要射手座變得忠誠，大概就是遇到那個可以讓自己收心的人，突然不想一個人流浪，想要和這個人安定下來，非常難得。就是遇到這個人，突然就想斬斷所有桃花，只想要守著這個人，過安定簡單的生活。

▍4.雙子座

雙子座有趣、愛玩，非常受到異性喜歡，從來不缺人追求，但是他的態度都很曖昧，一起玩玩鬧鬧、感情真真假假，想做戀愛遊戲的主導者，不想輕易認輸，不想狼狽不堪，所以不輕易付出真心。雙子的花心顯而易見，但是他的忠誠卻需要認真去分辨。只有當他真正愛上一個人，無法自拔、徹底淪陷，不再計較輸贏的時候，他才真正變得忠誠，雖然還假裝灑脫，但是無法掩飾自己的愛。

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(中時新聞網)