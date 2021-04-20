來到4月下旬，占星網「星座愛情運勢」分享，天蠍座、處女座、巨蟹座、摩羯座在4月底運勢越來越旺，無論是桃花運、事業運、財運都能提昇，成為眾人眼中的幸運兒。

▍1.天蠍座

天蠍座月底桃花運上漲，之前的低迷狀態得到大幅度改善，亮眼的表現能被優秀的異性看到，言談舉止能夠得到對方的賞識，有進一步發展的可能。這段時間可以多參加聚會，簡單卻有心機的穿搭能夠幫助你脫穎而出，遇到心儀的異性就大大方方展示自己吧！

▍2.處女座

處女座月底事業運勢大幅提升，有機會接觸到重量級大人物，你的自信、真誠、努力讓這位貴人留下深刻印象，讓他對你頗為賞識，並對你進行指點，讓你獲益匪淺。保持好的工作幹勁，每天都充滿正能量，對待工作和合作夥伴熱情、真誠，會讓你的工作更加順利，成績更加突出。

▍3.巨蟹座

巨蟹座月底桃花運逆襲，之前的運勢低迷讓整體狀態一直不好，內心也總是不安，影響心情。到了月底，這種狀態大大改善，桃花運短期內暴漲，至於是否能夠保持，就要看你的表現了。這段時間會因為工作等其他因素影響，讓你有更多機會接觸到優秀異性，你的外在表現能夠吸引到對方的注意，想要和你多接觸，如果此時你也覺得不錯，不妨大膽主動一些，抓住機會多多了解，給彼此更進一步發展的機會。

▍4.摩羯座

本月對於摩羯來說壓力真的不小，非常影響心情，也導致生活沒有熱情，工作沒有幹勁，好在月底有好運降臨，工作和財運都有小驚喜。月底大概是本月對摩羯最友好的時候了，工作中會有出乎意料的驚喜，讓你能夠順利完成工作，也因此財運也得到提升，這次的任務順利完成，讓你獲得一筆不少的獎金，為你減輕一些經濟壓力。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)