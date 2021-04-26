來到4月最後一周，你是否期待好運來到身邊呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、蛇、馬、猴、雞的人本周非常幸運，無論是財運、工作運、桃花運都有所提昇，還有升職、加薪的機會，要好好把握。

▍1.屬龍人

屬龍人本周運勢越往後運氣越好，周五「三合」，周六「六合」，工作上容易事半功倍，生活無憂無慮，心情愉悅，個人狀態佳。周六咸池桃花逢「六合」，單身的會有優秀的異性主動追求，已婚者出雙入對沉浸在幸福當中。

▍2.屬蛇人

屬蛇人本周一帆風順，美事多多，周五「六合」，周六「三合」，工作或學業容易有好成績，有很大的進步。金錢運提昇，求財順利，收入可觀。生活中也是順風順水，特別適合進行聚會，可迎來更多好運。

▍3.屬馬人

屬馬人本周有貴人指路，財運上輕​​鬆獲取大筆錢財，周四「六合」，周日「三合」，富貴多多，輕鬆實現財富自由。工作上也是得心應手，事業上能獲得主管信任和支持，薪水將有大幅度的提升。

▍4.屬猴人

屬猴人本周有貴人相助，有計劃或執行專案都容易成功，要好好把握。周一「三合」，周二「六合」，出門逢貴，事業上有所收穫，不但有升職機會，還有望得到難得的深造機會。收入高、存款多，生活水準也提高了，購物無壓力，是名符其實的有錢人。

▍5.屬雞人

屬雞人本周萬事如意，周一「六合」，周二「三合」，迎來財運上的開門紅。得貴人相助賺得財庫滿滿，手裡錢多心不慌，可放心消費。事業運好，工作順利，能發揮自己的聰明才智，升職位，漲薪水，好事一籮筐。

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(中時新聞網)