每個人都不希望自己遭遇破財之事，從命理角度來看，某些夢境有警告的作用，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢見私奔、戀人發誓、房屋漏水、摘花都預示著破財危機，若最近有過以下的夢境，理財一定要特別謹慎小心。

▍1.夢見私奔

夢見私奔是不吉利的，對於已成家的人，表示你將佔據和你能力不相配的位置，如果你不改變的話，名望將受到威脅，收入也會受到影響。

對於未婚者，這夢境預示你對愛情的失望和對未來的迷茫，對金錢也沒有掌控的能力。無論夢見跟誰私奔，都意味著你在最近必定會漏財。而且外出旅遊也會陷入危險，近期要謹慎。

▍2.男女戀人發誓

夢見戀人之間發誓意味著最近你將破財，而且可能數額較大，也象徵要進口袋的錢財突然消失了，白高興一場。你要檢查自家財位，可能有過於髒亂的情況，風水不好的要及時改善，不要亂花錢，以備不時之需。

▍3.下大雨房屋漏水

水為財，漏水寓意漏財。房屋代表護身之所，是一個人的避風港，這裡漏水就說明錢財難以守住，有意外破財的風險。若是孕婦做此夢，還需要多注意自己和寶寶的健康狀況。

夢見此夢境後，或多或少都會失去錢財。男性夢見狂風暴雨，屋內漏水嚴重，預示事業上會遭遇困難，女人則是預示家裡會遇到困難，例如，家庭收支不平衡，家用不夠等。

▍4.夢見摘花

摘花，這似乎是很浪漫很美的夢境，但是，當你摘花成功的同時，也寓意你即將要破財了。如果夢見別人摘花，寓意你會被牽連從而導致破財。

花朵代表美好，也暗喻果實，摘花則有著成人之美之意，比喻你無意間搶奪了他人的成果，有得就有失，自己的財運也會受到影響。

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(中時新聞網)