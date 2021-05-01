警方在市區設置7組科技執法系統，將以車牌辨識為基礎，採影像分析違規態樣蒐證取締。（王志偉攝）

花蓮市中山路段為市區最熱鬧商業區段，常有民眾貪圖方便併排違停，警方建置科技執法設備，原定今年初執法取締，不過市區商家反彈「未設臨停卸貨區」而延宕。縣警局宣布配合臨停卸貨區劃設完成，科技執法也將同步在5月15日啟用，警方列出6大取締準則，違停恐荷包失血。

花蓮縣警局交通隊表示，中山路位於商圈，是交通熱點，但長期違停嚴重，用路人為閃避違規停車可能造成事故。根據統計，去年中山路發生約700件交通事故，造成405人受傷，也因違停嚴重，檢舉案件不少，去年中山路民眾檢舉及警方主動開單的違停罰單約800件，今年1到3月也已發生159件交通事故。

縣警局向中央爭取300萬元建構經費，在市區中山路等5個路口、建置7組科技執法系統，包括中山路與中華（公園）路口、中山路與公正街口、中山路與中正路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口，取締方式將以車牌辨識影像技術為基礎，輔以影像分析違規態樣蒐證取締。

警方同時列出6大項取締準則，包括路口範圍違規停車、設有禁止停車或臨時停車標線處所停車、併排停車、黃網線範圍停車、行人穿越道標線範圍停車及停車時間、位置、方式、車種不依規定，系統將會24小時偵測，若違規停車，將拍照取證並逕行取締。

其實這項設備最早今年1月10日就要啟動，但因商家反彈強烈，宣布延後到4月1日，又為了配合市區裝卸貨停車格畫設、啟用，再延到5月15日。警方也提醒，縣府建設處已在取締周邊道路畫設9處卸貨專用停車格，採限定時段、限定車種的停車收費，若非依規停放，也將會被舉發開罰。

(中時 )