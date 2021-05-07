酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

【愛傳媒黃珊珊專欄】5月5日聽到這個消息，真的很令人心碎，尤其在母親節前夕，讓人更加遺憾。

前幾天台北市和平西路也發生酒後騎乘共享機車釀成悲劇的事件，酒駕的違法行為令人無法原諒，更讓人生氣！

看了一下數據，台北市從107開始，酒後肇事件數統計雖然已是六都最低，但酒駕零容忍更是我們一直以來的目標，這幾年台北市在酒癮防治上做了很大的努力，除了靠警察局攔停臨檢，現場取締酒駕之外，我們也將酒駕者視為「病人」處理，臺北市立聯合醫院松德院區與臺北地方檢察署及士林地方檢察署合作建立轉介機制，透過醫療小組介入輔導，幫助他們戒掉酒癮，經過統計，完成半年期治療者，一年內再違規率11.8%，完成一年期治療，一年內再違規率為4.8%，遠比未完成治療者一年內再違規率近21%還低，顯見這個計劃是有效果的。

酒駕除了是生理問題，也是心理問題。

喝酒不開車，這是連三歲小孩都知道的事，為什麼還那麼多酒駕案件，不就是這些人都心存僥倖，認為沒那麼倒楣，不會被抓，不會出事。

但多少家庭的幸福就毀在這樣的心態上。就算罰則再重，最重要的還是心態，酒駕零容忍，千萬不要再心存僥倖！

作者為台北市副市長

照片來源：警政署官網截圖。

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(中時新聞網)