台北市今日再度召開台北市疫情應變記者會，台北市長柯文哲表示，疫情持續擴散，萬華清茶館相關確診人員已達6例，今早在萬華分局已列清冊，172家清茶館及飲酒店，暫時營業3日，完成消毒及疫調後，3日內一定又有新的變化，屆時會再討論。

柯文哲指出，因為如此，匡列如此高危險地區的民眾，北到桂林路、南到和平西路三段、東到康定路、西到梧州街，在這範圍內，停止群聚性的飲食行為，柯文哲直言，只要是脫下口罩，有飛沫傳染的行為都必須停止。

台北是共同生活圈，所以在這區域以外的地方，也建議減少餐飲群聚行為，若有身體不適，可至醫院做快篩檢查，柯文哲也表示，疫情雖然持續擴大，但大家可以不用恐慌，減少群聚的活動，希望能將傳染鏈阻斷，柯文哲呼籲，未來這3天，盡量減少群聚性的活動。柯文哲也補充表示，群聚人愈多，感染機率愈大，所以群聚定義為3人以上。

副市長黃珊珊也表示，萬華區172家的茶藝館，5/14-16暫停營業，並完成環保局核定的清潔消毒，落實實名制提出申請，才可復業，其他相關營業場所的實名制，也會做查核。

(中時新聞網)