生活中有些人會為了達成目的不擇手段，也有些人活得很正直、灑脫，星座運勢網站「星座巫師」分享，白羊座、摩羯座、金牛座最不屑耍心機，做人直來直往，和他們相處很輕鬆，不用擔心會被他們陷害。

▍1.白羊座

白羊座的性格真誠，不拘小節，如果朋友有難，他們一定不計代價幫到底，不會去思考是否有好處，也不會擔心有損失。如果有人對他們耍心機，白羊通常不會立刻看穿，被陷害後他們也不太會想要報復對方，就當做一次學習，睡一覺就把負面情緒拋開了。白羊座不太會計較得失，性格非常直爽、真實，和他們相處非常輕鬆，不用擔心他們會耍心機，也不用去試探他們的真實想法，非常自在。

▍2.摩羯座

摩羯座的心思都放在課業或工作上，不太會花心思想著怎麼鬥新機，他們很聰明，往往能立刻看穿真相，不過卻活得很低調，如果有人對他們說謊，其實他們都有察覺，只是不輕易點破。摩羯座太嚮往能夠做自己的生活，希望能過得比較簡單隨性，很討厭看人臉色，因此盡量不想讓自己陷入需要明爭暗鬥的情境中。如果有人在背後說閒話，他也不會急著想要辯解，因為懶得和小人糾纏不清，摩羯座認為時間久了大家自然會知道真相是什麼，多說無益。

▍3.金牛座

金牛座性格溫和，不愛與人爭論，就算受到委屈，也常常憋在心裡不說，會默默遠離對方，而不採取實際的報復行動。金牛座做人很真誠，不會為了討好他人說漂亮話，他們又很善良、正直，不願意為了好處而鬥心機，更不可能為了獲取更好的機會去傷害他人，就算這會讓人生之路受阻，他們也心甘情願，因為他們寧願腳踏實地去達成目標，絕對不願意為了走捷徑而耍心機。

(中時新聞網)