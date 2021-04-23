每當水逆期來襲的時候，總讓不少人的運勢受到影響，在愛情、財運或者工作事業方面都可能產生不順，搜狐網命理專欄點名，獅子座、水瓶座、天蠍座及金牛座的人即將迎來今年最後一次的水逆期，建議要用心處理生活中的大小事，尤其要學會放下不愉快的過往，等待好姻緣到來時才能把握住。

▍1. 獅子座

獅子座的人很重感情，對待身邊的人都會很用心，即便一段感情走到了盡頭，他們也不太容易走出來，反而會不斷地回想，甚至影響到正常生活。而在這次水星逆行期間，獅子座也會受到影響，但此時一味的沉浸在悲傷中是沒有意義的，相信獅子們也很願意改變，可以多出門結交新朋友，挑戰新的可能，只要持續積極向前進，就能走向新桃花。

▍2. 水瓶座

水瓶座的心思一向讓人捉摸不透，不論高興或者悲傷都沒有預兆，有時會讓旁人覺得很無奈，而在這次水星逆行期間，水瓶座的情緒會更加不穩定，而且大多都是負面的，不再那麼的熱情有活力。情緒一低落，就容易想到悲傷的事情，過去錯過的人事物都會讓他們煩心，此時，水瓶們更要好好回顧，以客觀角度去看待過去的一切，認清事實並放下錯的人，等整理好自己再出發，未來就能迎接美好姻緣。

▍3. 天蠍座

水星逆行對天蠍的影響也不小，各方面運勢都有小波折，尤其天蠍原本就對感情方面的事很敏感，近期更需要好好處理，對於前任一定要徹底放下，不能因為不捨得就跟對方糾纏不清，在處理感情方面切勿回頭，必須果斷一點，在徹底放下後，才能夠明白自己真正想要什麼。

▍4. 金牛座

金牛座有一種異於常人的固執，在某些事情上堅持會讓他們收穫不少，但也有不少情況會容易吃虧。這次水逆對於金牛們而言影響較大，運勢上會受到一定的衝擊，尤其是感情上，金牛們需要放下過去，別一直執著於一個已經不可能的人，唯有學會放下前任，才能好好面對現實生活，當美好姻緣出現在面前的時候，別忘記好好把握。

(中時新聞網)