由張娜拉和鄭容和主演的《大發不動產》僅播出兩週，收視節節上升，兩人的CP感和互動成為話題，劇中設定洪治亞（張娜拉 飾）在驅魔前會攝取大份量食物，主要是驅魔時體溫會下降、體力會消耗，某次與吳仁汎（鄭容和 飾）肢體接觸，意外發現可以讓驅魔後失溫的她迅速恢復，於是將吳仁汎帶回家測試，說不定是她尋找已久的「特別的靈媒」，以及治亞對仁汎說：「因為接觸你，會讓我身體發熱」，讓鄭容和可說是張娜拉的專屬暖暖包。

《大發不動產》播出後頗受好評，恐怖的後製與音效，將氣氛營造得超好，有點恐怖又不會太恐怖，是一般大眾能接受的尺度。雖然觀眾偶而還是會瞬間被嚇到，但每集的溫馨故事，蓋過恐怖餘韻，意外地紓壓，每兩集就有替怨鬼伸冤的驅魔故事，當眼淚快奪眶而出時，下一秒卻讓人捧腹大笑，除了張娜拉和鄭容和的好演技外，許室長（姜洪錫 飾）和朱事務長（姜末琴 飾）也功不可沒。

劇中鄭容和飾演的吳仁汎自作多情以為洪治亞喜歡他，而洪治亞就像是霸道總裁一直保護吳仁汎，並充當吳仁汎被「附身後遺症」糾纏時的心理諮商師，曖昧的幫吳仁汎戴項鍊，為了能趕快恢復體溫，甚至上下其手，讓人看了不知不覺嘴角上揚，被網友虧男女主角是不是拿錯劇本，根本就是霸道總裁遇上小綿羊。

而張娜拉原本角色設定是冷傲無情，只有在電視購物和吃東西時，展現人情味，化身「冷傲吃貨驅魔師」大秀反差萌。《大發不動產》於4月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。5月2日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。

(中時新聞網)