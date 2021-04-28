針對外資瑞證券將中鋼投資評等降為中立，卻被眼尖鄉民發現買超中鋼3,000多張，導致中鋼股價失守40元大關。對此中鋼（2002）董事長翁朝棟在沈默2天後28日受訪表示，對於個別外資調降評等的論點，不以置評，眼前中鋼必須做好基本功，且重視和做好經營績效，才是最需要努力的工作和方向。

翁朝棟指出，全球經濟顥氣復甦，美國、歐洲景氣都呈V型反轉，主要包括美國拜登政府投資2.3美元於基礎建設，且大陸也投入10.6兆人民幣推動基礎建設，甚至國內在政府積極推動公共建設、前瞻基礎建設、台商回流、及台積電擴廠等利多因素帶動下，各地都呈現缺工缺料情況，也明顯帶動經濟景氣復甦的訊號。

受到國際景氣復甦和需求強勁激勵，包括大陸寶武、韓國浦項、日本製鐵、JFE等各主要鋼廠第一季財報都呈現獲利表現，明顯比去年好太多多了，即可印證。

對於外資調降評等，翁朝棟說認為，不要在意外資的評等，因股價不是唯一考量的事，自己看好景氣，和做好績效，尤其和鋼鐵中下游一起打拚，一起共好，共同繁榮台灣的經濟，對台灣經濟有所貢獻，才是應努力的重點和方向，因此對於鋼市前景，他仍抱持樂觀的期待。

對於做好基本功方面，中鋼也都做好超前部署，包括投入電動車領域、綠能產業等項目，其中為供應將來電動車馬達所需的電磁鋼片，積極進行產線整併，目前每年可供應6萬公噸薄頂規的電磁鋼片，預計2025年可提升到23萬公噸的供應量，以因應市場的需求。

(工商 )