亞系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，看好其將持續扮演雲端產業中的領先者，且接下來兩年BMC(遠端控制晶片)市場依舊強勁，故維持信驊2350元目標價、買進評等，受到外資青睞，信驊今股價盤中逆勢飆升，一度大漲逾6%，股價最高達2180元。

亞系外資表示，看好BMC市場熱度持續，信驊第二季出貨將增長17%，且整體伺服器市場到下半年需求持續增長，信驊未來兩年BMC依舊強勁，故維持信驊2350元目標價、買進評等。

亞系外資表示，隨著雲存儲和交換機中BMC的採用率持續上升，信驊將持續扮演雲端產業中的領先者，且2022年之後英特爾的新平台Eagle Stream平台上線，將帶動信驊BMC的ASP增長5~10％，加上還有與伺服器相關的新產品，以及非BMC產品的貢獻，預估信驊2021年、2022年每股收益預測較市場預期高出9%、23%， 2020~2023年的EPS年均複合增長率為45％。

(時報資訊)