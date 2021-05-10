因歐美地區經濟逐漸從疫情中復甦，在各國經濟數據普遍樂觀的情況下，進一步推動工業買家及投機客買進，上周五(5/7)期銅價格飆升至紀錄高位，帶動其餘多數金屬價格齊漲，據了解，銅價自去年3月疫情大流行打擊需求令期價跌至谷低，至令已飆升135%，加上電動汽車和可再生能源的環保改革亦幫助推動需求增加，持續推高銅價。

另外，由於供應不足，加上工業投資者處於恐慌狀態，倫敦金屬交易所(LME)指標期銅價格突破2011年創下的每公噸10,190美元的紀錄高位，至每公噸10,435美元的歷史新高。

分析師表示，作為世界上最大的工業金屬消費國中國，去年通過刺激經濟和基礎建設支出推動經濟從疫情中復甦，導致銅進口量創紀錄的飆升了38%，其餘多數金屬也創下多年來的高位，期鋁觸及3年高點，期鋅自2018年6月以來首次突破3,000美元大關，期鉛價格亦升至2019年10月以來的最高水平。

終場上周五(5/7)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌310美元，報每公噸29,815美元；期鎳上漲145美元，報每公噸18,082美元；期鋅上漲71.5美元，報每公噸3,015美元；期鋁上漲51.5美元，報每公噸2,540美元；期銅上漲325美元，報每公噸10,417美元；期鉛上漲18.5美元，報每公噸2,236.5美元。(商品行情網)

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