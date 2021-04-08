人生中總會充滿各種挑戰，有時突如其來的低潮總讓人措不及防。每個人面對困難的耐受度都不同，有人就此一蹶不振，有人則是愈挫愈勇，不甘願認輸。搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座及天蠍座面對困難抗壓能力最強，縱使跌入谷底，亦能在逆境中找到出路東山再起。

▍1. 摩羯座

摩羯座個性積極、有毅力，做事習慣未雨綢繆，他們深信唯有自身俱備硬實力，才能不懼風雨的洗禮，總有一天終究能脫胎換骨。面對越是惡劣的環境，反而能激發出摩羯的鬥志，他們骨子裡的狠勁促使他們繼續堅持，哪怕是跌落塵埃也毫不屈服，心中也無所畏懼，一點都不怕重頭再來。

▍2. 處女座

處女座為人處世低調，一點都不張揚，雖然不露聲色卻能在關鍵時刻扛起大樑，幫忙大家渡過難關。處女座的能力來源於生活上一點一滴的累積，他們抗壓能力好，哪怕走著走著摔倒了，依然可以爬起來繼續砥礪前行。平常看似沒有作為，其實是在積蓄力量，增強自身的實力，抗壓能力也隨之變得強大。

▍3. 天蠍座

天蠍座深諳人生需要自己走完的道理，骨子裡的驕傲讓他們不服輸，成功鍛鍊出一身強悍沉穩的力量，就算把他們扔進谷底，天蠍也能靠自己開出一條路來。他們總把生活和夢想都扛在肩上，天生的王者氣息是他們成功的秘訣。

(中時新聞網)