戀愛並不是一件容易的事情，需要兩個人的相互配合、包容和溝通，一不小心就可能因為一件小事引發爭吵。搜狐命理專欄近日就發文指出，白羊座、天蠍座和巨蟹座在戀愛時會變身暖男，不管女友怎麼耍任性都會照單全收，包容對方的缺點和脾氣，另一半想跟他們吵架，還吵不太起來。

1、白羊座

白羊座在面對愛情的時候雖然會有一點大男人主義，但這也是因為他們非常在乎這段感情才有的表現，而且因為這樣的霸氣，讓他們看起來非常擔當，不僅在精神上，就連物質方面都可以給另一半帶來滿滿的安全感，是個十足的好男人。

2、天蠍座

在許多人的眼裡，天蠍座有著一股高冷、不好親近的氣場，但事實上和戀人在一起的天蠍非常活潑有趣，而且他們最大的優點就是言而有信，平時不會輕易許下諾言，但只要開口就一定會努力做到，尤其是答應另一半的事情，更是拚盡全力完成，事後也不會有任何怨言。

3、巨蟹座

巨蟹男非常體貼，處處替另一半著想，是戀愛對象的最佳人選，而且這樣的表現不僅僅在戀愛期，就連婚後他們都會保持著相同的態度，非常關心、體貼另一半，他們具有強烈的家庭責任感，在戀愛時是典型的暖男，走入婚姻更是典型的好男人，一定要好好珍惜。

(中時新聞網)