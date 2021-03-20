企業老闆在選用人才的時候，除了會看求職者的履歷、能力以及個性以外，其實有些公司也具有星座偏好！命理專家小孟老師今（20）日就在臉書發文，公布了企業最愛用的12星座排行榜，其中最後一名就是因為太有主見和強勢，讓老闆們都相當害怕。

第一名：水瓶座－忠誠度高，一人抵十人。

第二名：摩羯座－抗壓力高，變化較多。

第三名：天蠍座－發揮能力，掌握趨勢。

第四名：雙子座－創意十足，執行力強。

第五名：巨蟹座－溫柔體貼，捍衛公司。

第六名：天秤座－正義十足，明白道理。

第七名：牡羊座－比較直接，易被人洗腦。

第八名：金牛座－一成不便，過於保守。

第九名：雙魚座－注重氣氛，容易誤會。

第十名：射手座－不受控制，意見較多。

第十一名：處女座－要求較多，不愛同流合汙。

第十二名：獅子座－比較強勢，容易自我。

其中倒數四名小孟老師也有再進一步解釋原因，第九名的雙魚座容易因為談辦公室戀情而影響工作；第十名的射手座需多注意他們在公司內的人際關係，只要有人惹他們生氣，就會表現出不開心的樣子，再加上他們愛自由，老闆不好掌控；第十一名的處女座則個性龜毛、注重細節，經常讓身邊人壓力很大。

最後一名的獅子座因為比較有主見，容易挑戰公司的底線，此外他們也很追求公司誠信，如果有不滿意或是公司答應卻沒做到的部分，獅子都會直接說出來，希望公司可以聽取自己的意見，而太過強勢的個性，讓他們在面對同事時也會比較直接。

雖然被排在最後一名，獅子座其實也是有許多優點的，他們只要明確了目標就會勇往直前，因此遇到需要競爭的時候，他們都會努力爭奪第一名，績效和成績自然也不在話下；另外獅子的正義感非常強，不僅不會隨波逐流，被小人纏身時他們也不會輕易倒下，反而勇敢擊退小人！

(中時新聞網)