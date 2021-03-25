弘光餐旅系學生獲贈上百斤高麗菜，發揮巧思拿來包高麗菜水餃義賣助弱勢。（陳淑娥攝）

弘光創意飲調社學生調製木瓜牛奶義賣。（陳淑娥攝）

弘光創意飲調社學生調製木瓜牛奶義賣。（陳淑娥攝）

目前是高麗菜盛產季節，但價跌卻讓農民血本無歸。弘光科大師生長期到彰化芳苑社區服務，獲贈上百斤高麗菜，還有企業老闆送木瓜，學生將農產品加值，製作高麗菜水餃及木瓜牛奶，售後所得捐給華山基金會助弱勢，更盼拋磚引玉讓更多人投入公益。

弘光科大服務學習組組長張簡琳玲表示，彰化縣在地企業、民代挺農民，購買大量高麗菜分送給學校及社區，師生長期社區服務，獲贈4大箱上百斤高麗菜。另外，台灣玻璃館董事長林肇睢也購買木瓜四處分送，也因此拿到2大箱木瓜。

為了讓愛心農產品加值，餐旅系助理教授鄭錦慶指導系上技優團隊學生，用高麗菜調製餡料包水餃，助理教授許素鈴也指導創意飲調社學生調製木瓜牛奶，並在校內賣水餃、木瓜牛奶，所得捐贈給華山基金會，漢寶村菜農林世郎得知後，更加碼送2箱高麗菜給學生包水餃。

「把農民棄採的高麗菜變成黃金，很有意義！」短短兩天包了2500顆水餃，師生25日在校內義賣。鄭錦慶說，高麗菜價廉不敷成本，農民不採收任意放在田裡就會變成堆肥，師生不但有機會幫助農民，義賣所得還捐給弱勢團體，一舉兩得。

學生翁堂凱指出，大學生發揮自己專業力量回饋社會，用低價高麗菜創造商機，很有意義，還能訓練製作麵食手感，每一個水餃都是他們的心意；學生高敬婷說，雖然犧牲娛樂時間包水餃，但卻多了一份助人的快樂感與成就感。

弘光大學師生不僅義賣做公益，27日也將前往漢寶溼地淨灘，使用當地高麗菜包水餃，分送給弱勢家庭與獨居長輩，用專業與愛心，加值農產品反饋社會。

(中時 )