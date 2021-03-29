鋁箔包是零售通路很常見的飲料包裝，民眾好奇若想喝溫熱的，是否能將鋁箔包飲品拿來隔水加熱呢？食藥署對此特別提醒「不建議」！

食藥署表示，鋁箔包通常不是設計為可進行加熱的用途，不當加熱可能造成膨包等危險，且由於鋁箔包內層多以塑膠淋膜保護，不當加熱可能增加溶出或剝落之風險，因此不建議加熱使用。

另外食藥署提醒，民眾如需加熱鋁箔包產品，建議將內容物倒出至適宜容器，例如：陶瓷、或玻璃材質容器具，再行加熱比較好。

(工商 )