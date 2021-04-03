台中市多處公園及道路兩旁苦楝陸續盛開，建設局呼籲花期到4月民眾可把握花季愜意時光。(台中市政府提供)

苦楝花盛開地點，建設局提供懶人包讓民眾可按圖追樹。(台中市政府提供)

清明連續假期何處去？台中市政府建設局推出「苦楝賞樹地圖懶人包」，讓想要一睹苦楝美景的朋友能快速查詢觀賞地點，春天開著淺紫色小花的苦楝，四季展現不同風貌，淡淡的清香隨風飄散；建設局長陳大田說，花期到4月民眾可把握花季到公園散步，坐在樹下享受愜意時光。

陳大田表示，繼黃花風鈴木、櫻花後，近日台中市多處公園及道路兩旁苦楝陸續盛開，苦楝屬於台灣原生種，樹幹通直有深刻縱列紋，樹形優美，淡紫色小花伴隨著淡淡香氣，極具景觀性，為台中市常見的行道樹與公園觀賞喬木，春天開花、夏天枝葉形成綠蔭、秋天結金黃果實，各季節呈現不同變化。

陳大田指出，清水區鰲峰山公園、北屯區民俗公園、北區梅川園道、后里區運動公園等地都可以欣賞到漂亮的美景；另石岡區東豐自行車道、西屯區福科路、北屯區環太東路等也是不錯的賞景地點；西屯區的潮洋溪畔，有株白花苦楝樹王，樹冠上佈滿白色小細花，與潺潺的潮洋溪流、湛藍的天空，交織出優雅的春日景致。

建設局強調，該局不僅限於公共設施的設置與改善，同時也著重平時公園、行道樹植栽維護工作，營造兼具多元感官體驗的公園環境，以提供市民朋友高品質的休憩場域；建設局提供懶人包讓民眾可按圖追樹。

(中時 )