吳姓女子5年前經歷癌症疾病打擊與煎熬，深刻體會到生病時心情的低落與無助，因希望發揮專長和影響力，幫助生病的孩童。兒童節前夕她號召自己手作教室的兒童及家長、週邊的友人，一起為病童精心準備「禮物包」，並親自送至衛福部苗栗醫院，希望能讓孩童開心，減緩生病住院的不舒適。

吳小姐準備「禮物包」包括編織娃娃及玩具、文具組等精美小禮，在部立苗醫急診室王者仁主任、社工室徐慧琪主任陪同下，贈送禮物包慰問急診室即將住院病童，安撫孩子情緒，病童的父親表示非常感謝及肯定她的善舉。

吳小姐表示自己在經歷過疾病，體會到生病不可怕，心境才重要，積極面對、學習改善負面情緒，不要沉浸在疾病對自己的影響，以能力所及幫助其他病友或者關懷弱勢，想以自身的經驗帶領其他病友穿越黑暗的病程。

部立苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪指出，吳小姐和愛心手作伙伴，非常用心，去年聖誕節禮物包有編織娃娃長耳兔、角落生物炸蝦，生動可愛，還有文具、玩具組有繪圖本、蠟筆、鉛筆、沙畫、黏土等，以及用注音符號寫上祝福語的卡片，能讓收到禮物包的病童開心並感受到溫暖關懷。徐慧琪表示，苗栗醫院善用禮物包，優先提供給苗栗縣政府保護的受虐兒童，鼓勵來苗栗醫院體檢或就醫之受虐兒童，其餘轉贈住院病童。

(中時 )