為迎接農曆新年到來、提前陪伴弱勢家庭過好年，「2021寒冬送暖愛心公益活動」於1/16登場！台北市議員秦慧珠募集愛心資源，與台北市城市發展交流促進會聯手舉辦愛心活動，現場準備1,800份愛心福袋，贈送給松山區、信義區的弱勢家庭，「房仲第一品牌」永慶房屋愛心不落人後，透過贊助活動帳篷及設計攤位活動，與現場民眾同樂。

秦慧珠議員表示，許多民眾因為M型化社會及低薪影響，生活過得相當艱辛，再加上去年新冠疫情衝擊，無論是失業率或是放無薪假人數皆創下歷史新高，民眾的生活比往年更辛苦，期盼透過園遊會活動，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。

愛心公益園遊會吸引逾4千人次參加。(圖/永慶房屋提供)

台北市議員秦慧珠(圖左)感謝永慶房屋響應公益活動。(圖/永慶房屋提供)

因為幸福而溫暖！公益園遊會傳遞社會溫情

今年的公益園遊會引起各界熱烈回響，共吸引超過四千人次參加，現場有多達60個攤位活動，除了有精采的節目表演，還提供免費健檢、視障按摩、玩遊戲及兌換各式美食。北市副市長黃珊珊、北市社會局副局長廖雪如、北市民政局副局長吳坤宏、松山區區長薛秋火、信義區區長游竹萍、立委蔣萬安及立委費鴻泰等貴賓也到場支持，鼓勵民眾樂觀面對2021年，展望新年開始。

秦慧珠議員認為，松山區、信義區比一般台北市其他區域有更嚴重的貧富落差，因此自十多年前開始舉辦寒冬送暖活動，並在2015年開始擴大舉辦愛心園遊會，透過發送愛心福袋幫助弱勢家庭，也藉由園遊會攤位吸引民眾參與及關懷社會弱勢。秦慧珠強調，活動當天冷颼颼，但現場每位參與的自願者都因為幸福而感覺溫暖，她非常感謝民間團體與市政府的協助，讓愛心公益活動圓滿落幕。

主辦單位安排精采的節目表演，現場熱鬧非凡。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋攤位有玩又有吃！現場可兌換「誠實爆米花」、「幸福棉花糖」等小禮物。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋攤位吸睛！過關換「誠實爆米花」、「幸福棉花糖」

「房仲第一品牌」永慶房屋今年除了贊助帳篷，現場並規劃「快樂壘球九宮格」、「幸福永慶射氣球」攤位活動，民眾只要任務過關，就能免費兌換「誠實爆米花」、「幸福棉花糖」等小禮物，永慶攤位前聚集許多民眾排隊小試身手，氣氛超歡樂。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋長期支持各項公益活動，也希望透過這次園遊會分享給民眾「快樂」的心情、「誠實」的信念，以及「幸福」的滋味。陳賜傑強調，感謝主辦單位熱情邀請，讓參與的永慶夥伴們都相當感動與開心，期待未來持續發揮永慶房屋的影響力，為社會帶來正面與熱情的能量。

(中時新聞網)