爾摩沙全台美業公益義剪團，23日在埔里國中付出個人的休假時間，共襄盛舉于美人偏遠地區弱勢關懷協會辦理的善心活動。（黃立杰攝）

于美人偏遠地區弱勢關懷協會，23日於埔里國中舉辦寒冬送暖活動，讓埔里在地弱勢民眾年前得到協助與關懷。藝人于美人（左）特頒感謝狀給埔里國中，感謝學校大方提供場地，和協會一齊為地方盡心盡力。（黃立杰攝）

于美人偏遠地區弱勢關懷協會23日於埔里國中，舉辦寒冬送暖活動，讓埔里鎮在地弱勢民眾及家庭，超過300戶、1000多人在年前收到物資食品與禦寒衣物，現場更有福爾摩沙全台美業公益義剪團、埔基醫院義診等愛心攤位，感受到滿滿的互助人情。

藝人于美人表示，2020年碰到疫情，大家都面臨很多困難，但協會的愛心不打烊，相信每個人堅守崗位，全力做好事，2021能夠一起度過難關。

協會理事長孫武良表示，2016年1月初首次到南投埔里籌辦物資勸募和捐年菜、送新衣等愛心活動，協助許多低收入戶、高風險家庭有豐盛的佳餚，也能夠穿新衣過新年，當時看到家長熱淚盈眶的感謝與孩子開心的臉龐，成了協會的動機與目標。4、5年過去，「為善欲人知」是他的理念，希望拋磚引玉，讓更多人注意到偏鄉資源缺乏的問題；也希望疫情趕快過去，未來會繼續在埔里鎮、仁愛鄉幫助更多人，辦更多別開生面的公益活動。

埔里鎮長廖志城表示，感謝于美人偏遠地區弱勢關懷協會多年來的幫助，深入國小、國中幫助需要的弱勢兒童，讓孩子重新感受社會的愛；也謝謝里長們的幫助，彙整地方需要幫助的民眾，讓每一份溫請都能傳遞出去。

(中時 )