桃園市觀音區一名72歲的陳姓老婦，29日上午欲至觀音區衛生所領藥，途中不慎轉錯彎在鄉間小路裡迷途，拄著拐杖獨自走在寒風中，大園警分局觀音分駐所員警巡邏時發現迷路的老婦，利用健保卡查出她的身分，護送她返家團圓。

觀音分駐所所長梁喬惟表示，巡佐陳秉贏、警員蔡宜妏於29日上午巡邏行經保興路二段時，發現一名老婦拄著拐杖，步履蹣跚走在路旁，員警見狀上前關心，但老婦可能在外徘迴已久，神情有些疲憊，話也說不清楚，員警便先請她上車避寒及補充水分。

由於老婦有輕微失智症狀，不記得住家正確地址，加上她有重聽情形，對話上有困難，經員警耐心溝通後，勉強得知老婦是在去衛生所拿藥的途中不慎迷路，員警於是請老婦拿出健保卡，並利用戶役政系統查出老婦的住處，將她護送返家。

老婦的兒子見到員警帶著母親回家，一時還搞不清楚狀況，經警方說明原委後，老婦的兒子才恍然大悟，連忙向員警道謝。老婦兒子表示，母親平常都會自己到觀音區衛生所辦事，之前也從未發生走失的情形，經過這次事件後，會更加注意母親的狀況，同時也很感謝警方的熱心協助，讓母親得以平安返家。

(中時 )