苗栗縣大湖警分局為持續加強宣導2021年重要節日安全維護工作，首次與在地的賣烤鴨的行動店家合作宣導，將「防竊、防搶、防詐騙及交通安全」的預防觀念，打在餐車LED跑馬燈上宣導民眾周知。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

行動餐車是時下流行的美食風潮，每台餐車上總是有各式各樣的標語，讓餐點的美味加分，但你有看過行動餐車上的LED跑馬燈是在宣傳「交通安全」、「反詐騙」的標題嗎？

苗栗縣大湖警分局為持續加強宣導2021年重要節日安全維護工作，首次與在地的賣烤鴨的行動店家合作宣導，透過貼近民眾的方式，將「防竊、防搶、防詐騙及交通安全」的預防觀念，打在LED跑馬燈上宣導民眾周知，藉此強化大湖地區的治安維護能力。

大湖警分局指出，行動店家除了在大湖地區設攤外，也巡迴台中、新竹、苗栗市等地區，隨著老闆到處做生意，能夠觸及更多民眾，強化民眾對重要節日安全維護工作警察服務內容的印象。

來買烤鴨的民眾表示，一開始看到餐車跑馬燈不是寫菜單，而是寫宣導有多看幾眼，還以為跑錯攤，不過利用餐車LED跑馬燈政令宣導這招很聰明，因為買烤鴨要等，跑馬燈字又很大，等餐點的時間不知不覺就把內容看完了。

2021年加強重要節日安全維護工作主軸「治安平穩」配合政府施政以掃黑、反毒、打詐及查緝賭博犯罪為重點。「交通順暢」採機動、彈性與即時交通疏導，加強稽查及防制作為，降低事故肇事率。「民眾安心」迅速回應民眾需求，主動受理舉家外出住居安全維護、設置機動派出所、幫助失蹤人口返家團圓等便民措施。

大湖警分局長廖志明呼籲，春節連續假期期間，來到大湖地區遊玩的旅客們務必遵守交通規則，以保障你我的行車安全。

(中時 )