搭飛機出差旅遊，每個人行李託運都有基本的重量限制，一旦超重就必須加價託運，不過日前大陸一名男子出差時買了一箱橘子，卻被機場告知橘子需要另外加錢託運，但他不願意付這筆錢，便找了3名同行的同事在機場將橘子全嗑光，沒想到順利返家後，4人身體紛紛出現異狀，消息一出讓網友不禁打趣笑說「這輩子不能聽到橘子2個字了」。

據大陸媒體《Vista看天下》報導指出，王姓男子日前和3名同事前往雲南昆明出差，回程時花了人民幣50元（約新台幣216元）購入一箱30公斤的橘子，打算託運回家，沒想到機場人員卻告知他們「託運費1公斤10元（約新台幣43元）」，等於整箱30公斤的橘子所需支付的託運費為人民幣300元（約新台幣1298元），比橘子本身的價錢還貴。

眼見託運的費用高於橘子本身的價值，4個人並不想支付這筆託運費，後來決定乾脆直接在現場拆箱開吃橘子，好不容易在半小時內一口氣解決。只是沒想到3天後，4個人都因為吃了爆量的橘子，導致身體上火，嘴角起了嚴重水泡，痛到讓他們直呼「以後再也不吃橘子了！」

消息一出網友全笑翻了，紛紛留言調侃「大橘為重」、「人在囧途真實版」、「我可能會逮到人就送，絕不會害自己」、「這麼多糖分，不上火才怪」、「即使上火嘴角起泡，也要顧全大橘」、「又可憐又好笑」、「我曾經因為懶得再去排託運，在安檢口吃掉6個布丁」。

事實上，橘子雖然營養豐富，但吃多了容易上火，因此要適量攝取，否則會出現口舌生瘡、口乾舌燥、喉嚨乾痛和大便乾結等症狀。