農曆春節將屆，「110年加強重要節日安全維護工作」自2月3日起開跑，內政部警政署副署長李永癸開跑首日代表陳家欽署長南下至台中市警第二分局進行訪視，除慰問基層員警及協勤民力，當場頒發工作獎勵金外，並期勉全體警察同仁及協勤民力於春節期間能堅守崗位，戮力以赴，守護民眾安全。

警政署副署長李永癸表示，台中警方的努力及用心，深獲全國高度肯定，期勉同仁於重要節日安全維護工作期間，以服務民眾的角度出發，規劃創意且具體的服務作為，持續創新及改變，真正讓民眾有感。

李永癸除感謝全體協勤民力夥伴致上最高的敬意，願意犧牲與家人相處的時光，協助警方守護市民，擔任警察最大的後盾！同時，也提醒同仁戮力從公之餘，更應注意自身健康，做好相關防疫措施，共同將台中市打造為1個安全有感的健康城市。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，「110年加強重要節日安全維護工作」期程自2月3日22時起至2月17日24時止，共計15日，第二分局動員轄區所有警力，結合義警、民防、義交、志工及守望相助隊等五大協勤民力，為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等3大主軸任務。

警方除了加強金融機構安全維護、犯罪預防宣導、酒後駕車取締及交通疏導等工作外，也提供民眾「舉家外出安全維護」、「機動派出所」及「護鈔」等多項便民措施，未來將持續縝密部署各項勤務，加強犯罪偵防能量。

(中時 )