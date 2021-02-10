弘文中學副校長甯湘寶帶來餅乾慰勞豐原警分局警察，由副分局長陳維耿代表收下。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

「加強重要節日安全維護工作」期間，全國警察為民服務十分辛苦，台中市弘文中學副校長甯湘寶日前帶領榮譽服務社老師及學生一行人，載送師生共同製作手工餅乾前往豐原警分局慰勞，感謝警察對治安及交通的貢獻與付出。

弘文中學師生共30人到豐原分局參訪，為迎接師生到來，分局特別安排一系列活動，包括婦幼安全注意事項、交通安全相關法令、鑑識指紋採證工作、毒品對身體的危害、警察應勤裝備講解及交通警察大隊支援重型機車觀摩。

為提高學員們參與感，警方準備精美預防犯罪宣導品，透過有獎徵答方式，送給在場學員，無不欣喜。師生向警方表示，警察同仁於上下課期間，前往學校周邊巡簽及校園安全守望，充滿感激，特別備妥手工餅乾慰勞，副分局長陳維耿代表接受，並回贈感謝狀。

副分局長陳維耿表示，年關將至，非常感謝校方贈送手工餅乾，在歲末年關之際，傳遞吉祥、平安與祝福，讓人倍感溫馨，期許同仁為治安、交通更加維護，並在新的一年大家都能安居樂業。

弘文中學師生共30人到豐原分局參訪，分局特別安排一系列活動。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

弘文中學師生共30人到豐原分局參訪，分局特別安排一系列活動。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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