2021年農曆春節7天連續假期，交通警察大隊除提前啟動連續假期交通疏導措施，昨深夜擴大取締酒駕，由大隊長陳松寅主持取締酒後駕車專案勤教，並在勤務現場指揮，發放小紅包慰勞同仁深夜執勤辛勞。

警方指出，農曆春節期間，飲酒餐敘場合增多，歡愉的聚會容易讓民眾忽略酒後駕車的危險性，臺中市政府警察局於農曆春節期間，執行「110年加強重要節日安全維護工作」自2月3日晚上22時起至2月17日24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸。

警方表示，為防制春節期間，民眾酒後駕車肇事，於連續假期前夕，針對本市易發生酒駕、危險駕車及易肇事路段，擴大規劃全市取締酒後駕車專案勤務，藉由警方強力執法與密度，嚇阻酒駕事故發生。

交通警察大隊大隊長陳松寅除親自主持取締酒後駕車專案勤教，並於勤務現場指揮及慰勞同仁深夜執勤辛勞，以宣誓「酒駕零容忍」之決心。

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(中時 )