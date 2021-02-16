農曆年節假期之前，指數震盪加劇，成交量能萎縮，縱然長假期間仍具變數，不過預期年後趨勢性族群擁較高表態機會，精選六大產業與題材，瞄準開紅盤後紅包行情。

加權指數於二○二一年元月就衝上歷史新高的一六二三八點，然隨即出現千點震盪，基本面不會在短期間之內就出現變化，漲多拉回主要為技術性與籌碼面調整，而國際股市同樣也多屬高檔震盪以上格局，國內則多了疫情似有升溫跡象的干擾。手中持股於年前調整過後，年後仍可持續鎖定攻守兼備的趨勢性績優股。

年節後上漲機率大

根據過去十五年的統計數據，農曆年節前後加權股價的表現，平均而言呈現出先震盪、再上攻的格局。於封關之前的十個交易日，上漲機率雖然可以達到六成，不過平均漲跌幅度卻是下跌○．五個百分點，也就是不願意抱股過年的賣壓普遍不輕，然而來到假期過後的開紅盤當天，上漲機率則上升至六七％。

不僅只是開紅盤當天表現亮眼，之後十個交易日上漲機率提升到八成以上，平均漲幅二．六％，二○個交易日同樣也是超過八成，平均漲幅三．二％，而後四○個與六○個交易日，漲幅再放大至四．六％與六％。換句話說，農曆年後二～三個月內，不僅上漲機率相對較高，且也都能夠累積不錯的上漲幅度。

雖然疫苗已經問世，不過要達到全球性普及，恐仍需一段時間，加上華人農曆新年，總是一年中地球人最大遷徙時刻，縱然各國政府政策三令五申，也還是可能會出現一些不願面對的意外，有鑑於去年疫情所帶來的衝擊，今年抱股過年意願相對分歧，不過若採中長期角度趨勢性布局，或可獲得不錯的效果。

相較於去年的無預警也可說是忽視，今年全球已多屬大動作防備狀態，且又已累積將近一整年的防疫經驗，更重要的是全球寬鬆政策延續，市場資金仍相當充沛，而在必須留意的部分，除了國際股市在台股休市期間的表現外，美國公債殖利率正在走升，衡量未來五年通膨預期的指數，也創下七年多來新高。

近期美元指數走勢自低點反彈，突破九一站回到季線之上，雖然整體彈升幅度仍屬不高，且近期出口商年關前積極拋匯，新台幣每日仍是努力防守在二七．九～二八．五元兌一美元之間，顯示資金流入台灣的趨勢尚未出現改變，不過仍需持續提防資金流向是否轉變，對於股市也將會出現一定程度的影響。

外資去年十一月起於集中市場轉賣為買，不過全年仍賣超達五三九四．七億元，突破金融海嘯時而創下歷史新高紀錄，買超動作則直至一月中旬左右開始停手，於期貨市場空單則是持續攀高，於一月下旬在現貨市場加大賣超力道，使單月轉為賣超達一一三○．八億元，尤須留意在重量級權值股的操作態度。（全文未完）

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(中時新聞網)