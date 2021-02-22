小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(22)日財經重點。

【1】Q2傳缺貨 DRAM現貨價飆

新冠肺炎疫情讓數位轉型持續加速，包括5G智慧型手機、筆電及平板、遊戲機、伺服器等需求維持強勁，在預期DRAM第二季可能出現缺貨情況下，近期DRAM現貨價漲勢加速，標準型DRAM價格創下近2年新高，缺貨嚴重的2Gb DDR3價格更改寫5年新高，法人點名南亞科、威剛、十銓直接受惠，看好第一季獲利大躍進。

【2】外資力捧 10檔準千金

台股新春開紅盤以來兩度於盤中閃現八千金，高價股風華再現，統整外資與研究機構看法，包含「護國神山」台積電在內，台股起碼有十檔高價股被視為搶攻千金寶座的熱門人選，外資對台股千金集團成員擴張願景，完全不設限。

【3】比特幣衝上5.7萬美元新高

比特幣繼上周市值衝破1兆美元後，21日價格再創逾57,000美元的歷史新高。分析師估計2月初投資15億美元比特幣的特斯拉已獲利10億美元，可望超越去年電動車營收，但特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）質疑比特幣價格過高。

【4】銅價重返4美元 全球經濟甦醒

澳洲、日本、韓國與馬來西亞相繼展開疫苗接種計畫，美國新增確診大幅下降，加上美國即將推出上兆美元新紓困案與中國經濟成長暢旺，令人看好下半年全球經濟加速復甦，有「銅博士」稱號的銅價上周五跳升4％，攀升至2011年9月以來的近十年高峰，即反映這項趨勢。

【5】台幣超強 現在買日圓最划算

觀察國際主要貨幣近期變動，以強勢新台幣兌換外幣，匯價最好的前三大外幣是日圓、瑞士法郎、歐元，尤其日圓對台幣已連貶三個月，新台幣對日圓近三個月升值3.16％，新台幣對瑞士法郎和歐元則是近一個月翻身，現在也是進場不錯的時機。

(中時新聞網)