台新夢想家菜鳥後衛「阿吉」林俊吉28日打出職業生涯的個人代表作，全場投19中12，含三分球投12中8，8罰7中，拿到創下PLG本土球員新高的39分，幫助夢想家98比90擊退連傷兩名大將的桃園領航猿，除搶5連勝，更距離排名第2領航猿只剩半場勝差。

比賽才打不到5分鐘，領航猿本土後衛關達祐就因扭傷左腳踝倒地不起，只能被隊友抬出場外，接著首節還剩5秒，里德也因拉傷大腿退場，領航猿傷兵問題更加嚴重，打完首節，領航猿17比24落後，夢想家光是塔克、杰倫就拿18分。

原本領航猿次節逐漸追近，把比數追成29比31，可是林俊吉連進兩顆三分球，帶起夢想家8比0小高潮重新拉開，打完上半場，夢想家48比36領先，光在第2節，林俊吉三分球投4中4、4罰全進、獨拿18分，展現驚人得分爆發力。

儘管林俊吉下半場持續飆進三分球，也把個人得分推到30分以上，領航猿仍有辦法逐漸追上，甚至追到只差1分，幸好嵐德沃克最後1分16秒投進三分球，幫助夢想家擴大領先到7分，也讓領航猿反撲氣勢盡失，無奈吞下第7敗。

除了林俊吉創紀錄飆分秀，杰倫也替夢想家拿下20分、10籃板及5助攻，沃克14分，塔克12分，李德威10分；領航猿以傑克23分、18籃板表現最佳，戴維斯17分居次，隨著里德受傷，領航猿僅剩傑克一名洋將可用，接下來能否再次「挑戰」簽下雷特，將考驗PLG應變能力。

(中時 )